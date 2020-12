Die meistgehandelten Derivate v. 15.12.2020

1. Knock-out Call auf Eurofins Scientific (WKN LS62HG)

Auf Eurofins Scientific kaufen die Stuttgarter Anleger einen Knock-out-Call. Der Konzern ist bei der Prüfung von Lebensmitteln, pharmazeutischen und kosmetischen Produkten weltweit führend. Gestern verkündete Eurofins die Markteinführung von zwei Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus. Die Aktie verliert 1,04% auf 66,98 Euro.



2. Knock-out-Call auf die Bitcoin Group (WKN LS8Q9S)

Ein Knock-out-Call auf die Bitcoin Group wird von den Anlegern an der Euwax heute verkauft. Über die Plattform bitcoin.de bietet der Konzern den Handel mit Kryptowährungen an. Für die Bitcoin Group-Aktie geht es 9,05% auf 60,80 Euro bergauf.



3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Bei den Optionsscheinen ist heute in Stuttgart eher ein ruhiger Tag. Die meisten Preisfeststellungen finden, wie an den Vortagen, in einem Call-Optionsschein auf Amazon statt. Laut Auskunft unseres Händlers geben die Anleger tendenziell mehr Kauforders auf. Die Amazon-Aktie notiert mit 2.610,00 Euro um 0,33% höher.