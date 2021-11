Die meistgehandelten Derivate v. 15.11.21

1. Knock-out-Call auf Valneva

Wie bereits am letzten Freitag steigen die Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf das französische Biotechunternehmen Valneva ein. Das Valneva-Management wird sich morgen und übermorgen mit institutionellen Investoren auf der Jefferies London Healthcare Conference treffen. Die EU-Kommission hat bis 2023 die Rechte erworben, 60 Millionen Dosen eines möglichen Coronaimpfstoffes zu kaufen. Die Valneva-Aktie notiert 0,8% höher bei 21,12 Euro.



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA

In zwei Optionsscheinen auf NVIDIA finden an der Euwax die häufigsten Preisfeststellungen statt. Der Spitzenreiter ist ein Call-Optionsschein mit einem Bewertungstag am 16.12.2022 und einem Basispreis von 295 US-Dollar. Der Call wird von den Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. NVIDIA wird am Mittwoch seine Zahlen fürs vergangene Quartal präsentieren. Die NVIDIA-Aktie notiert mit 265,25 Euro beinahe unverändert.



3. Knock-out-Call auf Evotec

In einen Knock-out-Call auf das Wirkstoffforschungs- und entwicklungsunternehmen Evotec steigen die Derivateanleger ein. In den ersten drei Quartalen konnte der Umsatz um 20% auf 431 Millionen Euro gesteigert werden. Die Evotec-Aktie legt 1,4% auf 42,04 Euro zu.