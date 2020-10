Die meistgehandelten Derivate v. 15.10.2020

1. Knock-out-Call auf HelloFresh (WKN HZ9U4Q)

Bei den Knock-out-Produkten wird heute ein Knock-out-Call (WKN HZ9U4Q) auf den Kochboxenversender HelloFresh von den Anlegern überwiegend verkauft. HelloFresh wird am 3. November seine Quartalszahlen veröffentlichen. Im August nahm das Unternehmen seine Umsatzerwartungen fürs Gesamtjahr von 55-70% auf 75-90% nach oben. Die Aktie notiert heute um 1,20% fester bei 50,80 Euro.



2. Call auf RWE (WKN GB9XRL)

Auf den Energieversorger RWE verkaufen die Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein (WKN GB9XRL). Der DAX-Konzern nahm zuletzt in den USA einen Oneshore-Windpark in Betrieb, der bis zu 66.000 Haushalte mit grünem Strom versorgt. Für die Aktie geht es um 1,52% auf 33,63 Euro abwärts.



3. Call auf Peloton Interactive (WKN MA0VGJ)

Vor der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen auf Peloton Interactive trennen sich die Derivateanleger ebenfalls von ihren Beständen an dem Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ). Die Aktie liegt im Vorfeld mit 3,29% bei 107,26 Euro im negativen Bereich.