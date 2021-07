Die meistgehandelten Derivate v. 15.07.21

1. ​Call-Opitionsschein auf Volkswagen (WKN MA7CN8)

Bereits über 400 Preisfeststellungen sind an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf Volkswagen Vz. zu verzeichnen. Unserem Händler liegen fast ausschließlich Kauforders zur Ausführung vor. Volkswagen wird am nächsten Donnerstag seine Quartalszahlen veröffentlichen. Am Donnerstag verliert die Aktie 2,1% auf 210,60 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN HR4H5A)

Aufgrund einer Empfehlung steigen die Stuttgarter Anleger in einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank ein. Einige amerikanischen Banken haben in der laufenden Woche bereits ihre Quartalszahlen vorgestellt. Die Deutsche Bank wird ihr Zahlenwerk am 28. Juli präsentieren. Bis zum Mittag gibt die Aktie 0,4% auf 10,36 Euro nach.



3. Knock-out-Call auf Square (WKN JJ1FM1)

Bei den Knock-out-Produkten finden in Stuttgart seit gestern Nachmittag die meisten Preisfeststellungen in einem Call auf Square statt. Unser Händler erhält in dem Call fast nur Kauforders. Square möchte zukünftig auch Hardware-Wallets zur Verwahrung von Bitcoins anbieten. Die Square-Aktie notiert mit 202,30 Euro geringfügig im positiven Bereich.