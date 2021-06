Die meistgehandelten Derivate v.15.06.21

1. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA3RKQ)

Bei den Optionsscheinen finden die meisten Preisfeststellungen in einem Call auf Alphabet statt. Unserem Händler liegen überwiegend ausführbare Kauforders vor. Im vorherigen Quartal erzielte Alphabet einen Quartalsumsatz von 55,314 Milliarden US-Dollar bei einem operativen Ergebnis von 16,437 Milliarden US-Dollar. Die Google Suchmaschine steuerte dabei einen Umsatz von 31,879 Milliarden US-Dollar bei. Die Alphabet-Aktie notiert mit 2.025 Euro auf einem neuen All-Time-High.



2. Knock-out-Call auf Razer (WKN MA5RGQ)

Auf den Anbieter von Hard- und Software für die Gaming-Industrie Razer kaufen die Anleger im bisherigen Handelsverlauf einen Knock-out-Call. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Razer einen Umsatz von 1,21 Milliarden US-Dollar. Mit 773 Millionen US-Dollar entfiel der größte Teil des Umsatzes auf Gaming-Zubehör. Die Aktie notiert 2,36% höher bei 0,23 Euro.



3. Knock-out-Call auf MTU Aero Engines (WKN KB9Y9Y)

In einen Knock-out-Call auf den deutschen Triebswerkshersteller MTU Aero Engines steigen die Anleger ein. Die Berenberg Bank erhöhte das Kursziel für MTU Aero Engines von 205 Euro auf 225 Euro. Die Bank beließ die Einschätzung auf „Hold“. Die MTU-Aktie legt um 2,50% auf 213,50 Euro zu.



EUWAX



