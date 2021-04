Die meistgehandelten Derivate v. 15.04.21

1. Call-Optionsschein auf Covestro (WKN HR4ZFS)

Die meisten Preisfeststellungen finden an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf Covestro statt. Die Anleger steigen im Vorfeld der morgigen Hauptversammlung überwiegend in den Call ein. Die Covestro-Aktie notiert bei 56,96 Euro rund 1,83% schwächer.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Salzgitter (WKN MA4XUX)​

Zudem kaufen die Stuttgarter Anleger ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Stahlproduzenten Salzgitter. Im letzten Jahr produzierte der Konzern 6.033 Terratonnen Stahl, unterm Strich betrug der Jahresfehlbetrag 274 Millionen Euro. Die Salzgitter-Aktie erreichte im bisherigen Handelsverlauf mit 28,04 Euro ein neues 52-Wochenhoch.



3. Call-Optionsschein auf Micron Technology (WKN MA343P)

Wie bereits am Vortag ist ein Call-Optionsschein auf Micron Technology bei den Stuttgarter Derivateanlegern auch weiterhin sehr beliebt. Unser Händler führt in dem Call fast ausschließlich Kauforders aus. Für die Micron Technology-Aktie geht es 1,17% auf 76,45 Euro nach oben.