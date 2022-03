Die meistgehandelten Derivate v. 15.03.22

1. Call-Optionsschein auf Fraport

In einen Call-Optionsschein auf den Flughafenbetreiber Fraport steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Fraport veröffentlichte heute seinen Geschäftsbericht für 2021. Der Flughafenbetreiber weist ein Konzernergebnis von 91,8 Millionen Euro aus. Eine Dividende für 2021 wird an die Aktionäre nicht ausgeschüttet. Auch für das laufende Geschäftsjahr sollen die Aktionäre keine Dividende erhalten. Bis zum Mittag gibt die Fraport-Aktie über 5% auf 50,50 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf Bayer

Auch in einen Call-Optionsschein auf Bayer steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Bayer hatte zuletzt den Geschäftsbereich Environmental Science für 2,6 Milliarden US-Dollar an die Beteiligungsgesellschaft Cinven veräußert. Am Dienstag gibt die Bayer-Aktie in einem schwachen Marktumfeld 1,2% auf 55,10 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Netflix

Zu guter Letzt wird an der Euwax auch ein Call-Optionsschein auf Netflix sehr rege gehandelt. Auch in diesen Call auf den Streamingdienst und Serienproduzenten steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Bis zum Mittag notiert die Netflix-Aktie mit 302 Euro nahezu unverändert.