Die meistgehandelten Derivate v. 15.02.22

1. Call-Optionsschein auf BASF

Nachdem die Derivateanleger in Stuttgart gestern einen Call-Optionsschein auf die BASF verkauften, liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausführbaren Kauf- und Verkaufsorders vor. In der vergangenen Woche kaufte der DAX-Konzern im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramm über 470.000 Aktien zurück. Heute legt die BASF-Aktie 2,2% auf 67,71 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Vor der morgigen Veröffentlichung der Quartalszahlen und des Jahresabschlusses steigen die Anleger an der Euwax heute in einen Call-Optionsschein auf NVIDIA ein. Die Aktie legt im Vorfeld über 3,5% auf 222 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf Porsche

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Call auf die Porsche Automobil Holding statt. Der Knock-out-Call wird von den Derivateanlegern am Dienstag überwiegend gekauft. Bis zum Mittag klettert die Aktie der Porsche Automobil Holding, die im September in den DAX aufgestiegen ist, um beinahe 4% auf 88,10 Euro.