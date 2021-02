Die meistgehandelten Derivate v. 15.02.2021

1. Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp (WKN MA47QY)

Ein Call-Optionsschein auf die internationale Unternehmensgruppe ThyssenKrupp wird von den Anlegern gekauft. In der letzten Woche erhöhte ThyssenKrupp seine Jahresprognose und erwartet nun ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis. Im ersten Quartal konnte der Auftragseingang um 6% gesteigert werden. Für die Aktie geht es 4,31% auf 11,42 Euro bergauf.





2. Call-Optionsschein auf Vivendi (WKN MA45EP)

Auf den französischen Medienkonzern Vivendi nehmen die Anleger die aufgelaufenen Gewinne in einem Call-Optionsschein mit. Der Konzern plant 60% der Anteile an der Universal Music Group über einen Börsengang an seine Aktionäre zu verteilen. Für die Aktie geht es mit 16,46% auf 30,28 Euro steil nach oben.





3. Knock-out-Call auf E-Mobilität Newcomer Index (WKN MA4UTT)

Bei den Knock-out-Produkten wird ein Knock-out-Call auf den E-Mobilität Newcomer Index von den Anlegern gekauft. Für den Index geht es heute um 7,79% auf 120,60 Euro nach oben. Aufgelegt wurde der Index am 29. Januar mit 100 Euro.