Die meistgehandelten Derivate v. 15.01.2021

1. Call-Optionsschein auf SONY (WKN MA41N2)

Der zum Wochenende meistgehandelte Wert an der Euwax ist ein Call-Optionsschein auf den japanischen Konzern SONY. Die Aktie des Unternehmens notiert heute aber 2,4% im Minus, nachdem es zu Anfang der Woche in Folge einer Kaufempfehlung noch bergauf ging.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Großer Beliebtheit erfreut sich seit geraumer Zeit auch ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 (WKN SL0BWC). Heute finden sich in dem Papier aber überwiegend Verkäufer wieder. Der Index notiert in einem schwachen Marktumfeld 2,9% tiefer.



3. Call-Optionsschein auf Intel (WKN MC5D6E)

Bereits gestern positionierten sich Stuttgarter Derivateanleger auf der Verkäuferseite in dem Call-Optionsschein auf den Chip-Riesen Intel. Das gleiche Bild zeichnet sich auch am Freitagvormittag ab. Ihr Aufwärtstrend der vergangenen Tage schein indes vorerst gestoppt zu sein. Die Papiere des amerikanischen Chip-Riesen notieren 0,7% tiefer.