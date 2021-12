Die meistgehandelten Derivate v. 14.12.21

1. Call-Optionsschein auf Procter & Gamble

Ein Call-Optionsschein auf den Konsumgüterhersteller Procter & Gamble wird von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Größter Umsatzbereich von Procter & Gamble ist die Textil- und Haushaltspflege mit einem Anteil von 34% der Gesamtumsätze. Zum Nettogewinn steuerte der Bereich 31% bei. Am Dienstag liegt die P&G-Aktie mit 0,3% bei 139,05 Euro leicht im negativen Bereich.

2. Knock-out-Call auf Volkswagen Bei einem in Stuttgart rege gehandelten Knock-out-Call auf Volkswagen liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. In seiner „Planungsrunde 70“ hat der Konzern die Elektrifizierung der bestehenden Standorte beschlossen. Volkswagen will bis zum Jahr 2025 Marktführer im Bereich Elektromobilität werden. Bis zum Mittag legt die VW-Aktie um 0,5% auf 183,66 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Am Dienstag steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf NVIDIA ein. Das Marktforschungsunternehmen Forester Research sieht NVIDIA als den führenden Anbieter von Künstlicher-Intelligenz-Infrastruktur an. Heute verliert die Aktie des Chip-Konzerns rund 1,4% auf 246,10 Euro.