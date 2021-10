Die meistgehandelten Derivate v. 14.10.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf NIO Inc.

Die häufigsten Preisfeststellungen im bisherigen Handelsverlauf finden in einem Faktor-3X-Long Zertifikat auf NIO statt. Das Papier auf den chinesischen Elektroautobauer wird von den Stuttgarter Derivateanleger ausschließlich gekauft. Die NIO-Aktie legt 0,7% auf 31,20 Euro zu.



2. Knock-out-Call auf Symrise

Ebenfalls steigen die Derivateanleger in einen Knock-out-Call auf Symrise ein. Der DAX-Aufsteiger wird am 26. Oktober seinen Zwischenbericht für Januar bis September vorlegen. Die Aktie des Duft- und Geschmackstoffherstellers notiert 0,4% leichter bei 113,60 Euro.



3. Call-Optionsschein auf ASML

Der bereits seit Wochen sehr rege gehandelte Call-Optionsschein auf die ASML-Holding ist im bisherigen Handelsverlauf der meistgehandelte Optionsschein. Der Händler an der Euwax erhält überwiegend Kauforders in dem Optionsschein. Für die ASML-Aktie geht es um knapp 3% auf 660 Euro bergauf.