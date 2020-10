Die meistgehandelten Derivate v. 14.10.2020

1. Call auf Shop Apotheke (WKN HR1QU4)

Ein Knock-out-Call auf die Shop Apotheke wird heute von den Anlegern sehr häufig gehandelt. Unser Händler führt größtenteils nur Kauforders aus. Die Online-Apotheke erwartet für 2020 ein Umsatzwachstum von über 30%. Am 5. November werden die Quartalszahlen veröffentlicht. Für die Aktie geht es um 3,6% auf 161,40 Euro bergauf.



2. Call auf Deutsche Post (WKN KB455C)

In einen Knock-out-Call auf die Deutsche Post steigen die Stuttgarter Derivateanleger heute ein. In der letzten Woche erhöhte der Konzern seine EBIT-Prognose von 3,5 bis 3,8 Milliarden Euro auf 4,1 bis 4,4 Milliarden Euro. Für die Aktie geht es um 1,38% auf 41,88 Euro nach oben.



3. Call auf Peloton Interactive (WKN MA0VGJ)

Mit dem Call-Optionsschein auf Peloton Interactive steht ein alter Bekannten wieder auf der Hitliste der Stuttgarter Derivateanleger. Heute wird der Call von den Anlegern jedoch hauptsächlich verkauft. Peloton Interactive wird morgen seine Quartalszahlen veröffentlichen. Die Aktie erreichte heute mit 113,20 Euro bereits ein neues All-Time-High.