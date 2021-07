Die meistgehandelten Derivate v. 14.07.21

1. ​Knock-out-Call auf Orsted (WKN MC96XN)

Die Stuttgarter Derivateanleger steigen weiterhin in einen Knock-out-Call auf Orsted, den Weltmarktführer bei der Erzeugung von Offshore-Windenergie, ein. Bis 2023 will Orsted keine Kohle mehr bei der Energieerzeugung verwenden, sondern komplett auf nachhaltige Holzhackschnitzel und Holzpellets zurückgreifen. Die Aktie gibt 2,2% auf 124,30 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf D.R. Horton (WKN MA6FU6)

In einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Hausbauer D.R. Horton steigen die Stuttgarter Anleger aus. D.R. Horton wird am 22. Juli frische Quartalszahlen vorlegen. Im vorangegangenen Quartal konnte D.R. Horton 19.701 Häuser verkaufen. Am Mittag notiert bei 73,05 Euro unverändert.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Daimler (WKN MC46FY)

Ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf Daimler wird an der Euwax sehr häufig gehandelt. Unserem Händler liegen für das Zertitifkat ausschließlich Kauforders vor. Daimler wird bereits am nächsten Mittwoch seine Quartalszahlen präsentieren. Heute geht es für die Daimler-Aktie 1,5% auf 73,97 Euro nach oben.