Die meistgehandelten Derivate v. 14.06.21

1. Call-Optionsschein auf Daimler (WKN MA5MLD)

Zu Wochenbeginn finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf Daimler statt. Der Call-Optionsschein wird von den Anlegern gekauft. Daimler Trucks will in seinem portugiesischen Fuso-Werk in Tramagal ab 2022 eine CO2-neutrale Produktion betreiben. Die Daimler-Aktie notiert mit 79,31 Euro leicht schwächer.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf SAP (WKN MA28JF)

Ein Faktor-4x-Long-Zertifikat auf SAP wird von den Anlegern überwiegend gekauft. SAP nimmt Teamviewer in sein Software-Partnerprogramm auf. Die Unternehmen wollen im Bereich Augmented Reality kooperieren. Für die Aktie geht es 1,03% auf 119,42 Euro aufwärts.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Der bereits in der Vorwoche häufig gehandelte Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird auch in der neuen Handelswoche rege gehandelt. Unserem Händler liegen hauptsächlich Kauforders vor. Die Aktie der Deutschen Telekom notierte am frühen Morgen mit 17,95 Euro auf einem neuen 3-Jahreshoch.