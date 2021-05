Die meistgehandelten Derivate v. 14.05.21

1. Call-Optionsschein auf thyssenkrupp (WKN MA47QY)

Wie bereits an den Vortagen wird ein Call-Optionsschein auf thyssenkrupp von den Anlegern sehr rege gehandelt. Im bisherigen Handelsverlauf trennen sich die Anleger überwiegend von dem Call. Mit einem Basispreis von 11 Euro liegt der Optionsschein gegenwärtig weit aus dem Geld. Für die thyssenkrupp-Aktie geht es auch am letzten Handelstag der Woche bergab.



2. Knock-out-Call auf Volkswagen (WKN MA591M)

In einem Knock-out-Call auf Volkswagen liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern vor. Volkswagen hat im April weltweit 829.800 Fahrzeuge ausgeliefert. Gegenüber dem stark pandemiebelastenden Vorjahresmonat entspricht dies einer Steigerung von 75,2%. Die Aktie legt um 0,58% auf Euro 207,20 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf ServiceNow (WKN MA4JEH)

In einen Knock-out-Call auf den amerikanischen Cloud-Computing Anbieter ServiceNow steigen die Anleger weiterhin ein. Bereits zu Wochenbeginn dominierten laut Auskunft unseres Händlers die Käufer in dem Knock-out-Call. Die ServiceNow-Aktie notiert 0,58% höher bei 378,60 Euro.