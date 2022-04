Die meistgehandelten Derivate v. 14.04.22

1. Call-Optionsschein auf Bayer

In einen Call-Optionsschein auf Bayer steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Ende der Handelswoche ein. Bayer erhielt die Zulassung für das präzisionsonkologische Medikament Vitrakvi in China. Das Krebsmittel wurde bereits in anderen Ländern zugelassen. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Bayer im Geschäftsfeld Pharmaceuticals eine Umsatzsteigerung von 6,4% auf über 18,3 Milliarden Euro. Die Bayer-Aktie notiert heute nahezu unverändert bei 67,40 Euro. In den vergangenen vier Handelswochen konnte die Aktie jedoch über 22% zulegen.



2. Knock-out-Put auf Adidas

Die Anleger an der Euwax verkaufen einen Knock-out-Put auf Adidas. Die Analysten der Baader Bank stuften die Adidas-Aktie von „Add“ auf „Reduce“ herab und senkten das Kursziel von 265 Euro auf 190 Euro. Auch die Analysten von Morgan Stanley senkten das Kursziel von 280 Euro auf 255 Euro. Die Bewertung wurde von Morgan Stanley auf „Equal Weight“ belassen. Die Aktie des Sportartikelkonzerns notiert mit 197,60 Euro unverändert.

3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Vor dem bevorstehenden Osterwochenende steigen die Derivateanleger in Stuttgart in einen langlaufenden Call-Optionsschein auf NVIDIA ein. Der Call hat einen Basispreis von 225 US-Dollar und einen Bewertungstag am 16.06.2023. Die NVIDIA legt um 0,5% auf 205,50 Euro zu.