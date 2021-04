Die meistgehandelten Derivate v. 14.04.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Tesla (WKN MA1CXB)

Die Anleger kaufen ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Elektroautopionier Tesla. Im ersten Quartal produzierte der Konzern über 180.000 Autos und lieferte beinahe 185.000 aus. Für die Tesla-Aktie geht es 2,12% auf 651,60 Euro bergauf.



2. Call-Optionsschein auf Uber (WKN MA34L9)​

Auf den amerikanischen Mobilitätsdienstleister Uber kaufen die Anleger überwiegend einen Call-Optionsschein. Im letzten Geschäftsjahr ist Uber vor allem im Geschäftsfeld Delivery mit 128% gewachsen, während im Geschäftsfeld Mobility die Umsätze um 47% eingebrochen sind. Die Aktie gibt 1,20% auf 50,67 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Micron Technology (WKN MA343P)

Hebelprodukte auf Unternehmen im Halbleiterbereich sind weiterhin bei den Stuttgarter Derivateanlegern sehr beliebt. Im bisherigen Handelsverlauf steigen die Anleger in einen Call Optionsschein auf Micron Technology ein. Die Micron Technology-Aktie liegt jedoch mit 0,91% auf 77,91 Euro im Minus.



