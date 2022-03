Die meistgehandelten Derivate v. 14.03.22

1. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding

In einen Call-Optionsschein auf die Porsche Automobil Holding steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. In einer Telefonkonferenz am vergangenen Freitag verkündete der VW-Finanzchef, trotz der Verwerfungen an den Kapitalmärkten weiterhin an einem Börsengang der Porsche AG festzuhalten. Die Porsche Automobil Holding und Volkswagen AG wollen die Porsche AG gemeinsam an die Börse bringen. Die Aktie der Porsche Automobil Holding legt heute über 5% auf 77,30 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Halliburton

Auch in einen Call-Optionsschein auf Halliburton steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Montag ein. Halliburton bietet Dienstleistungen und Produkte für Erdöl- und Energieunternehmen an. Im vergangenen Quartal wies der Konzern bei einem Umsatz von 4,27 Milliarden US-Dollar ein operatives Ergebnis von 550 Millionen US-Dollar aus. Zu Wochenbeginn verliert die Halliburton-Aktie knapp 1,5% auf 33,50 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Tesla

In einem an der Euwax rege gehandelten Call-Optionsschein auf Tesla liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorder vor. Das brandenburgische Landesamt für Umwelt hatte Tesla am 4. März unter zahlreichen Auflagen die Genehmigung des europäischen Produktionsstandortes in der Grünheide erteilt. In der ersten Ausbaustufe will Tesla jährlich bis zu 500.000 Elektroautos des Modell Y bauen. Die Tesla-Aktie notiert mit 729,10 Euro beinahe unverändert.