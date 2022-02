Die meistgehandelten Derivate v. 14.02.2022

1. Call-Optionsschein auf BASF

Zum Wochenauftakt finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf die BASF statt. Dieser wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend verkauft. Gemeinsam mit dem Technologiekonzern Hereaus gründet die BASF ein Gemeinschaftsunternehmen in China zur Rückgewinnung von Edelmetallen aus verbrauchten Fahrzeugkatalysatoren. In einem schwachen Marktumfeld gibt die BASF-Aktie am Montag 2,5% auf 65,80 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing

Ebenfalls auf den Verkaufsbutton drücken die Anleger an der Euwax bei einem Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing. ADP bietet cloudbasierte Anwendungen für das Personalwesen an. Im vergangenen Quartal konnte der Anbieter seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 9% auf 4,02 Milliarden US-Dollar steigern. Für die ADP-Aktie geht es 1,6% auf 178,50 Euro abwärts.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Auch auf NVIDIA verkaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Call-Optionsschein. Der Halbleiterhersteller wird am Mittwoch seine Quartalszahlen und den Jahresabschluss für das zum 30. Januar beendete Quartal und Geschäftsjahr vorlegen. Bis zum Mittag verliert die Aktie knapp 3% auf 206 Euro.