Die meistgehandelten Derivate v. 14.01.22

1. Call-Optionsschein auf Microsoft

Bei den Optionsscheinen wird ein Call-Optionsschein auf Microsoft am häufigsten gehandelt. Die Stuttgarter Derivateanleger steigen am Freitag in den Call ein. Satya Natella, CEO von Microsoft, wird am 25. Januar die Zahlen für das vergangene Quartal vorstellen. Im Vorfeld erwarten die Analysten einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,31 US-Dollar. Zwar legt die Microsoft-Aktie im heutigen Handel um 0,5% auf 266,95 Euro zu, auf Wochenbasis verliert sie jedoch knapp 4%.



2. Knock-out-Call auf JinkoSolar

Die häufigsten Trades bei den Knock-out-Produkten finden an der Euwax in einem Call auf JinkoSolar statt, der von den Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft wird. Gestern gab der Solarmodulhersteller Details zum bevorstehenden Börsengang seiner chinesischen Tochtergesellschaft, Jinko Solar Co. Ltd., bekannt. Das Unternehmen wird an der Shanghai Stock Exchange notiert sein. Für die JinkoSolar-Aktie geht es vor dem Wochenende 2,5% auf 40,02 Euro bergauf.



3. Call-Optionsschein auf Volkswagen

Einen kurz laufenden Call-Optionsschein auf Volkswagen verkaufen die Anleger an der Euwax. Der Call läuft nur bis zum 18. März und ist mit einem Basispreis von 205 Euro aktuell aus dem Geld. Die VW-Aktie legt im heutigen Handel fast 3% auf 193,60 Euro zu.