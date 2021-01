Die meistgehandelten Derivate v. 14.01.2021

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Post (WKN MA228F)

Der erneut meistgehandelte Wert unter den Derivaten ist ein Call-Optionsschein auf den Logistik-Riesen Deutsche Post. In dem Papier finden sich vornehmlich Käufer wieder. Die Deutsche Post-Aktie konnte seit ihrem Tief im März über 100% zulegen und notiert bei 43 Euro auf einem neuen Allzeithoch.



2. Knock-out-Call auf Linde (WKN MC8D4V)

Ebenfalls gefragt unter Stuttgarter Derivateanlegern ist ein Knock-out-Call auf den Industriegase-Konzern Linde. Der Weltmarktführer baut in Leuna den weltweit größten Wasserstoff-Elektrolyseur und möchte damit seinen Wasserstoff-Umsatz innerhalb der kommenden Jahre vervierfachen.



3. Call-Optionsschein auf Intel (WKN MC5D6E)

Überwiegend Verkäufer finden sich hingegen in einem Call-Optionsschein auf den Chip-Riesen Intel wieder. Der Konzern kündigte gestern Abend an, die Stelle des CEOs neu zu besetzen. Daraufhin sprang das Papier zeitweise über 10% nach oben. Auf Jahressicht steht trotz des gestrigen Kurssprungs eine maue Performance von -10% zu Buche.