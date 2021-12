Die meistgehandelten Derivate v. 13.12.21

1. Call-Optionsschein auf Apple

An der Euwax finden die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten in einem Call auf Apple statt. Dieser wird von den Stuttgarter Anlegern zu Wochenbeginn überwiegend verkauft. Die Apple-Aktie eilt dagegen still und heimlich zu einem neuen All-Time-High bei 160,98 Euro.

2. Knock-out-Call auf E.ON Ein Knock-out-Call auf den Essener Energiekonzern E.ON wird in Stuttgart am Montag sehr rege gehandelt – und bislang von den Anlegern gekauft. In den ersten drei Geschäftsquartalen konnte E.ON ein EBITDA von 6,27 Milliarden Euro erzielen. Dieses lag in den Vorjahrsquartalen noch bei 4,96 Milliarden Euro. Bis zum Mittag gewinnt die E.ON-Aktie 1,3% auf 11,46 Euro.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Berkshire Hathaway

Aus einem Faktor-6x-Long-Zertifikat auf die von Kult-Investor Warren Buffett geführte Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Montag überwiegend aus. Die als Basiswert dienende B-Aktie legt heute um 0,5% auf 256,20 Euro zu, während die noch nie gesplittete A-Aktie bei 375.180 Euro notiert.