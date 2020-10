Die meistgehandelten Derivate v. 13.10.2020

1. Call auf Volkswagen (WKN MC9M5Q)

Die meisten Preisfeststellungen an der Euwax finden heute in einem Knock-out-Call auf Volkswagen statt. Unser Händler führt größtenteils nur Kauforders aus. Der Basispreis und die Knock-out-Barriere liegen gegenwärtig bei 113,84 Euro. Die Volkswagen-Aktie notiert mit 139,44 Euro beinahe unverändert.



2. Call auf Morphosys (WKN VP1TU5)

Auf das Münchner Biotechunternehmen Morphosys verkaufen die Anleger einen Knock-out-Call. Nach dem heutigen Kurssturz der Aktie um 8,3% auf 94,32 Euro wollen die Anleger anscheinend ihre Verluste begrenzen. Morphosys verkündete heute die Platzierung von Wandelanleihen im Volumen von 325 Millionen Euro. Dadurch können bis zu 2,65 Millionen neue Aktien gewandelt werden.



3. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Wie bereits an den Vortagen erfreut sich der Call-Optionsschein (WKN MC826E) auf Amazon großer Beliebtheit bei den Stuttgarter Derivateanlegern. Auch heute wird er hauptsächlich gekauft. Mit dem Start des Amazon Prime Day steigt auch die Amazon-Aktie um 2,1% auf 2.967 Euro.



EUWAX



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.