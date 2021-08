Die meistgehandelten Derivate v. 13.08.21

1. Knock-out-Call auf Zalando (WKN CL9V0C)

In einen Knock-out-Call auf Zalando steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Freitag ein. Der Onlinehändler konnte sein versendetes Bruttowarenvolumen im vergangenen Quartal um 40% auf 3,8 Milliarden Euro steigern. Dabei sprang ein EBIT von 184,1 Millionen Euro heraus. Bis zum Mittag legt die Zalando-Aktie 1,3% auf 93,42 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Varta (WKN HR2HG1)

Nicht nur die Aktie von Varta steht heute im Fokus der Stuttgarter Anleger, auch eine Vielzahl von verbrieften Derivaten werden im bisherigen Handelsverlauf sehr häufig gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein (WKN HR2HG1) statt. Unser zuständiger Händler erhält dabei überwiegend Verkaufsorders.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

In einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom nehmen die Anleger an der Euwax die aufgelaufenen Gewinne mit. Gestern veröffentlichte die Deutsche Telekom ihre Quartalszahlen. Das Zahlenwerk stimmte die Anleger anscheinend positiv und hievte die Aktie der Deutsche Telekom bei 18,55 Euro auf ein neues 52-Wochenhoch.