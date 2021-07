Die meistgehandelten Derivate v. 13.07.21

1. ​Knock-out-Call auf Orsted (WKN MC96XN)

Auf Orsted, den Weltmarktführer bei der Erzeugung von Offshore-Windenergie, kaufen die Anleger in Stuttgart einen Knock-out-Call. Orsted beliefert mit seiner Offshore-Windenergie mehr als 15 Millionen Personen und will diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf 55 Millionen Personen steigern. Die Aktie gibt 1,2% auf 127 Euro nach.



2. Knock-out-Call auf E.ON (WKN CY4H9N)

In einen Knock-out-Call auf das Energieunternehmen E.ON steigen die Anleger an der Euwax ein. Von den 23 beobachtenden Analysten empfehlen 17 den „Kauf“, fünf empfehlen, die Aktie zu „Halten“ und ein Analyst rät zum „Verkauf“ der Aktie. Die E.ON-Aktie verliert 0,3% auf 10,15 Euro.



3. Call-Optionsschein auf SAP (WKN MA7DBS)

Wie bereits am Vortag steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf SAP ein. SAP wird in der nächsten Woche seine Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie notiert mit 0,2% bei 126 Euro fester.