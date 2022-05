Die meistgehandelten Derivate v. 13.05.22

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird von den Stuttgarter Anlegern nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen verkauft. Im ersten Quartal konnte die Telekom ihren Umsatz um 6,2% auf 28 Millarden Euro steigern. Das EBIT stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 2,8 Milliarden Euro auf 6,3 Milliarden Euro. Mit ihrem Zahlenwerk konnte die Deutsche Telekom die Konsens-Schätzungen der Analysten übertreffen. Die T-Aktie legt knapp 2% auf 18,20 Euro zu.



2. Knock-out-Call auf AutoZone

Ebenfalls verkaufen die Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf AutoZone. Der führende Einzelhändler von Autoersatzteilen und -zubehör in Nord- und Südamerika betreibt insgesamt 6.815 Filialen. Am 24. Mai legt AutoZone schließlich seine Quartalszahlen vor. Die Aktie notiert 1% höher bei 1.877 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Apple

Seit gestern steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Apple ein. Zu Wochenbeginn wurde Apple vom saudi-arabischen Mineralölproduzent Aramco als nach Marktkapitalisierung wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Für die Apple-Aktie geht es in einem freundlichen Börsenumfeld um 2,5% auf 139,75 Euro aufwärts.