Die meistgehandelten Derivate v. 13.04.21

1. Call-Optionsschein auf Micron Technology (WKN MA343P)

Wie bereits zu Wochenbeginn steigen die Stuttgarter Anleger weiterhin in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Halbleiter-Konzern Micron Technology ein. Die Micron-Aktie zeigt sich heute wenig verändert bei 80,65 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Intel (WKN MA3484)​

Überwiegend Käufer finden sich auch in einem Call-Optionsschein auf den Chip-Riesen Intel wieder. Seit Mitte Februar ist Pat Geisinger als neuer CEO beim kalifornischen Unternehmen tätig. Seither konnte die Aktie über 7% zulegen. Kommenden Donnerstag wird Intel das Zahlenwerk zum abgelaufenen ersten Quartal 2021 vorlegen.



3. Faktor Long Zertifikat auf Symrise (WKN MA4XUQ)

Die Stuttgarter Derivateanleger steigen auch in ein Faktor Long Zertifikat auf den Duft- und Geschmacksstoff-Hersteller Symrise ein. Die Aktie des möglichen DAX40-Anwärters legt am Dienstag um über 1,5% zu. Am Morgen hatte der Schweizer Symrise-Konkurrent Givaudan solide Zahlen vorgelegt und setzte sich seinerseits an die Spitze des Schweizer Leitindex SMI.