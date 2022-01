Die meistgehandelten Derivate v. 13.01.22

1. Call-Optionsschein auf Total Energies

Wie bereits am Vortag finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf Total Energies statt. Weiterhin nehmen die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne in dem Call mit. Die Aktie des französischen Mineralöl- und Energieunternehmens notierte im frühen Handel in der Nähe ihres gestrigen 52-Wochenhochs bei 49,07 Euro. Im weiteren Handelsverlauf gibt die Total-Aktie auf 48,47 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf Henkel

Auch in einem Call-Optionsschein auf Henkel nehmen die Derivateanleger in Stuttgart offensichtlich ihre Gewinne mit. Die Henkel-Aktie hatte durch positive Analystenkommentare und den Ausbruch aus der 200-Tage-Linie zuletzt Rückenwind erhalten und auf Wochensicht über 8% zugelegt. Heute notiert sie mit 79,50 Euro beinahe unverändert.



3. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding

In einem an der Euwax seit einigen Wochen sehr rege gehandelten Call-Optionsschein auf die Porsche Automobil Holding dominieren im bisherigen Handelsverlauf die eingehenden Kauforders. Am Donnerstag legt die Porsche-Aktie bis zum Mittag um 0,3% auf 89,87 Euro zu.