Die meistgehandelten Derivate v. 13.01.2021

1. Knock-out-Call auf Deutsche Post (WKN MA020D)

Unter Stuttgarter Derivateanlegern rege gehandelt wird heute ein Knock-out-Call auf die Deutsche Post. Der DAX-Konzern hob in Folge des Paket-Booms der letzten Monate seine Prognose an. Folglich positionieren sich die Stuttgarter Anleger bei diesem Call mehrheitlich auf der Käuferseite.



2. Knock-out-Call auf E-Mobilität Wasserstoff Index (WKN MC5XHY)

Sehr beliebt scheint heute an der Euwax auch ein Knock-out-Call auf den E-Mobilität Wasserstoff Index zu sein. Der Index (WKN SLA8F8) mit Schwergewichten wie Plug Power, ITM Power oder Nel ASA konnte in den letzten Wochen fast 70% zulegen.



3. Call-Optionsschein auf ProSiebenSat.1 (WKN VE5ADD)

In einem Call-Optionsschein auf den Münchner Medien-Konzern ProSiebenSat.1 positionieren sich die Stuttgarter Anleger gleichermaßen auf der Käufer- wie Verkäuferseite. Für Aufsehen sorgte kürzlich die Nachricht über den Ausstieg des Finanzinvestors KKR. Medienberichten zufolge will KKR über elf Millionen Aktien – fast 5% des Grundkapitals – abstoßen.