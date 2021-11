Die meistgehandelten Derivate v. 12.11.2021

1. Knock-out-Call auf Valneva

In einen Knock-out-Call auf das französische Biotechunternehmen Valneva steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Die EU-Kommision hat bis 2023 die Rechte erworben, 60 Millionen Dosen eines möglichen Coronaimpfstoffes zu kaufen. Für die Valneva-Aktie geht es 4,7% auf 20,82 Euro bergab, nachdem die Aktie in den letzten vier Wochen um mehr als 82% zugelegt hat.



2. Knock-out-Call auf Morphosys

Ein Knock-out-Call auf das Biopharmaunternehmen Morphosys wird überwiegend von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Das in Planegg, in der Nähe von München, ansässige Unternehmen hatte am Dienstag seine Quartalszahlen veröffentlicht. Am Mittwoch fiel die Aktie auf ein neues Jahrestief bei 34,74 Euro. Dagegen gewinnt die Morphosys-Aktie heute 3,95% auf 38,97 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft

Bei den Optionsscheinen finden seit Tagen die meisten Preisfeststellungen in einem Call auf Microsoft statt. Auch im heutigen Handelsverlauf überwiegen die eingehenden Kauforders in dem Optionsschein. Die Aktie des IT-Riesen notiert mit 291,30 Euro beinahe unverändert.