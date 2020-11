Die meistgehandelten Derivate v. 12.11.20

1. Call auf Gerresheimer (WKN MC9AKG)

Auf Gerresheimer, einen Spezialproduzenten von Glas- und Kunststoffverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, kaufen Anleger heute einen Knock-out-Call. Die Aktie legt heute um 2,61% auf 98,30 Euro zu. Das All-Time-High vom 2. September bei 100,80 Euro scheint in greifbarer Nähe



2. Call auf Cancom IT (WKN MC7LZR)

Ein Knock-out-Call auf Cancom IT wird heute fast ausschließlich gekauft. Der Cloud-Computing Spezialist vermeldete eine Umsatzsteigerung von 8,80% auf 395 Millionen Euro fürs vergangene Quartal. Die Anleger nehmen die Zahlen positiv auf und schicken die Aktie um 2,98% auf 43,48 Euro nach oben.



3. Call auf Amazon (WKN MC9UZP)

Bei den Optionsscheinen gibt es heute die meisten Preisfeststellungen in einem Call auf Amazon. In dem Schein dominieren die Kauforders. Die Amazon-Aktie notiert geringfügig höher bei 2.668,50 Euro.