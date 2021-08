Die meistgehandelten Derivate v. 12.08.21

1. Call-Optionsschein auf Uber (WKN MA34L9)

Aus einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Mobilitätsdienstleister Uber steigen die Stuttgarter Derivateanleger heute aus. Im vergangenen Quartal konnte Uber Bruttobuchungen von 21,9 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Unterm Strich erzielte der Konzern einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar. Bei 36,68 Euro notiert die Uber-Aktie 0,4% höher.



2. Call-Optionsschein auf Varta (WKN HR2HG1)

In einen Call-Optionsschein auf Varta steigen die Anleger an der Euwax am Donnerstag ein. Damit gehen sie wohl von guten Zahlen aus, die der Batterie-Hersteller morgen veröffentlichen wird. Auf Monatssicht jedenfalls notiert die Varta-Aktie bereits über 18% im Plus.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Orsted (WKN MA04K8)

In einem rege gehandelten Faktor-3x-Long-Zertifikat auf Orsted halten sich die eingehenden Kauf- und Verkaufsorders in etwa die Waage. Orsted wird heute um 14 Uhr seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr veröffentlichen. Im Vorfeld gibt die Aktie rund 0,8% auf 128,60 Euro nach.