Die meistgehandelten Derivate v. 12.07.21

1. ​Call-Optionsschein auf SAP (WKN MA7DBS)

Die Stuttgarter Derivateanleger handeln zum Wochenstart bisher überwiegend Optionsscheine auf DAX-Unternehmen. Die häufigsten Preisfeststellungen finden dabei in einem Call auf SAP statt. Unserem Händler liegen fast ausschließlich Kauforders zur Ausführung vor. In gut eineinhalb Wochen, am 21. Juli, wird SAP seine Quartalszahlen veröffentlichen. Am Montag klettert die SAP-Aktie um rund 1% auf 125,14 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Daimler (WKN MA5MLD)

Zudem steigen die Anleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Daimler ein. Auch Daimler wird am 21. Juli seine Quartalszahlen veröffentlichen. Einen Tag später wird der Vorstandsvorsitzende Ola Källenius ein Strategie-Update zur E-Mobilität geben. Bis zum Mittag gibt die Daimler-Aktie 1,7% auf 71,66 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Dagegen steigen die Stuttgarter Anleger tendenziell aus einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom aus. Die T-Aktie konnte im frühen Handelsverlauf bei 18,12 Euro ein neues 52-Wochenhoch erreichen. Anscheinend nehmen daher einige Anleger ihre Gewinne in dem Call-Optionsschein mit.