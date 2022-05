Die meistgehandelten Derivate v. 12.05.22

1. Call-Optionsschein auf Apple

Die Derivateanleger an der Euwax steigen in einen Call-Optionsschein auf Apple ein. Durch die Kursverluste der letzten Wochen ist der Smartphonepionier nach Marktkapitalisierung nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt. Der saudi-arabische Mineralölproduzent Aramco hat Apple von der Pole-Position abgelöst. Die Apple-Aktie notiert mit 138,20 Euro knapp 0,3% im negativen Bereich.



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Zwei Call-Optionsscheine auf NVIDIA befinden sich auf den vorderen Rängen der nach Preisfeststellungen meistgehandelten Optionsscheine. Der am häufigsten gehandelte Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Am 25. Mai wird der Halbleiterkonzern seine Quartalszahlen vorlegen. Die NVIDIA-Aktie gibt knapp 1% auf 156,30 Euro nach.

3. Discount-Put-Optionsschein auf Nasdaq 100

Wie bereits gestern kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Discount-Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100. Der Nasdaq 100 musste gestern über 3% Federn lassen. Weiterhin meiden die Marktteilnehmer offensichtlich die amerikanischen High-Tech-Werte.