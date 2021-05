Die meistgehandelten Derivate v. 12.05.21

1. Knock-out-Call auf Deutsche Telekom (WKN KE4LBT)

In einen Knock-out-Call auf die Deutsche Telekom steigen die Anleger ein. Die Deutsche Telekom verkündete heute die Ergebnisse für das 1. Quartal. Durch die Übernahme von Sprint ist der Umsatz um 32,3% auf 26,4 Milliarden Euro gestiegen. Ohne Berücksichtigung der Übernahme und von Währungseinflüssen ist der Umsatz um 7,1% gestiegen. Die Aktie legt um 2,21% auf 16,75 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf thyssenkrupp (WKN MA47QY)

Auf thyssenkrupp verkaufen die Anleger einen Call-Optionsschein. Gestern vermeldete der Konzern die Ergebnisse für sein 2. Quartal. Trotz einer Steigerung der Auftragseingänge um 14% auf 8,6 Milliarden Euro, trennen sich die Anleger auch von den thyssenkrupp-Aktie. Die Aktie verliert 4,84% auf 10,20 Euro.



3. Call-Optionsschein auf UnitedHealth (WKN MA4YJC)

Ein Call-Optionsschein auf den amerikanischen Krankenversicherer UnitedHealth wird überwiegend verkauft. Im ersten Quartal konnte UnitedHealth seinen Umsatz um 9% auf 70,2 Milliarden US-Dollar steigern. Das operative Ergebnis stieg sogar um 35% auf 6,7 Milliarden US-Dollar. Die Aktie notiert 336,60 Euro um 0,51% leichter.



