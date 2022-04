Die meistgehandelten Derivate v. 12.04.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Rheinmetall

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf Rheinmetall steigen die Anleger in Stuttgart heute ein. ARTEC, ein Joint-Venture von Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann, gab gestern einen Auftrag der britischen Armee zur Lieferung von 100 Radpanzern bekannt. Nach den gestrigen Kursgewinnen legt die Rheinmetall-Aktie auch heute zu und notiert mit 209,30 Euro in der Nähe ihres All-Time-Highs.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Mowi

Ebenfalls steigen die Derivateanleger in ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf das norwegische Fischereiunternehmen Mowi ein. Mowi ist der weltweit größte Produzent von Zuchtlachs. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern bei einem EBIT von 602,2 Millionen Euro einen Umsatz von über 4,2 Milliarden Euro. Heute notiert die Mowi-Aktie knapp 2% schwächer bei 25,70 Euro, nachdem sie gestern mit 26,89 Euro ein neues All-Time-High erreichte.

3. Call-Optionsschein auf AMD

Ein Call-Optionsschein auf den Chiphersteller AMD wird von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Am 3. Mai wird AMD seine Quartalszahlen vorlegen. Die AMD-Aktie notiert heute mit 89,60 Euro unverändert. In den letzten fünf Handelstagen ging es jedoch über 10% bergab.