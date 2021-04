Die meistgehandelten Derivate v. 12.04.2021

1. Call-Optionsschein auf Micron Technology (WKN MA343P)

Auf den amerikanischen Halbleiterhersteller Micron Technology kaufen die Stuttgarter Anleger einen Call-Optionsschein. In dem zum 4. März 2021 beeendeten Quartal konnte Micron seinen Umsatz im Jahresvergleich von 4,8 Milliarden US-Dollar auf 6,24 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn stieg von 405 Millionen US-Dollar auf 602 Millionen US-Dollar. Die Micron Technology-Aktie legt 0,15% auf 80,23 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Covestro (WKN HR4ZFS)

Ein Call-Optionsschein auf Covestro wird von den Anlegern in Stuttgart ebenfalls überwiegend gekauft. Covestro ist einer der führenden Hersteller von Hightech-Polymerwerkstoffen. Am Freitag hält der DAX-Konzern seine virtuelle Hauptversammlung für das vergangene Geschäftsjahr ab. Die Aktie gibt 0,82% auf 56,32 Euro nach.



3. Call-Optionsschein auf Baidu.com (WKN MA4MQM)

In einen Call-Optionsschein auf den chinesischen Internetkonzern Baidu.com steigen die Derivateanleger an der Euwax heute überwiegend ein. Baidu wurde vor über 20 Jahren gegründet und betreibt mit deutlichen Abstand die führende Suchmaschine in China. Die Aktie gibt 2,17% auf 180,80 Euro nach.