Die meistgehandelten Derivate v. 12.03.21

1. Call auf Intel (WKN MA3484)​

Der mit Abstand meistgehandelte Optionsschein der Anleger ist zum Wochenende ein Call auf Intel, der nach einer Empfehlung gekauft wird. Bei einem aktuellen Kurs von 52,40 Euro fehlen der Intel-Aktie bis zu ihrem Allzeithoch aus dem letzten Sommer noch etwas mehr als 11%.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 (WKN MA2760)

Auch am Freitag bleibt ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 im Fokus der Anleger in Stuttgart. Dieser wird heute mehrheitlich gekauft. Nach den deutlichen Zuwächsen gestern, tritt der Index zum Wochenschluss mit 113,02 Euro auf der Stelle.



3. Call auf Deutsche Post (WKN MA228F)

Die Derivateanleger nehmen anscheinend Gewinne in einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Post mit. Im Rahmen der Vorlage des Geschäftsberichtes kündigte der Konzern die Erhöhung der Dividende von 1,15 Euro auf 1,35 Euro an. Zusätzlich wird ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro aufgelegt. Die Aktie notiert mit 44,89 Euro um 0,81% höher.