Die meistgehandelten Derivate v. 12.02.2021

1. Call-Optionsschein auf Netflix (WKN KB4MB0)

Im Blickpunkt der Derivateanleger sind im bisherigen Handelsverlauf Basiswerte aus der Medien- und Gamingbranche. Die häufigsten Preisfeststellungen erfolgen in einem Call-Optionsschein auf Netflix. Der Call wird von den Anlegern fast ausschließlich verkauft. Im letzten Quartal konnte Netflix seine Einnahmen um 23,6% steigern. Die Netflix-Aktie notiert mit 455,90 Euro beinahe unverändert.



2. Call-Optionsschein auf Activision Blizzard (WKN MC6BGE)

Ein Call-Optionsschein auf den Gaminganbieter Activision Blizzard wird von den Anlegern mehrheitlich verkauft. Die Anleger nehmen anscheinend die aufgelaufenen Gewinne der letzten Wochen mit. Der Konzern konnte im letzten Jahr seinen Umsatz von 6,49 Milliarden US-Dollar auf 8,09 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie notiert mit 84,74 Euro um 0,74% leichter.



3. Call-Optionsschein auf ProSiebenSat.1 (WKN VE5ADD)

Auf den deutschen Medienkonzern ProSiebenSat.1 verkaufen die Anleger einen Call-Optionsschein (WKN VE5ADD). ProSiebenSat.1 wird am 4. März seine Geschäftszahlen für 2020 veröffentlichen. Für die Aktie geht es 2,85% auf 17,00 Euro nach oben.



EUWAX



