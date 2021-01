Die meistgehandelten Derivate v. 12.01.2021

1. Call-Optionsschein auf SONY (WKN MA41N2)

Auch am Dienstag ist ein Call-Optionsschein auf den japanischen Elektronik-Riesen SONY unter Stuttgarter Derivateanlegern gefragt. In dem Papier werden größtenteils Kauf-Aufträge ausgeführt. Die Aktie profitiert weiter von der gestern veröffentlichten Kaufempfehlung von Analysten.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

In dem Knock-out-Call auf den Sauberen Zukunft 2 Index positionieren sich Anleger recht ausgeglichen auf Käufer- wie Verkäuferseite. Größter Gewinner unter den im Index enthaltenen Werten ist die Samsung SDI, die heute gut 2% zulegen kann.



3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Auch in einem Call-Optionsschein auf den Online-Handels-Riesen Amazon positionieren sich die Stuttgarter Derivateanleger gleichermaßen auf der Seite der Käufer sowie der Verkäufer. Die Aktie des amerikanischen Konzerns pendelt seit einigen Wochen um die Marke von 2.600 Euro.