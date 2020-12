Die meistgehandelten Derivate v. 11.12.2020

1. Call-Optionsschein auf HelloFresh (WKN HZ3ZAZ)

Neue All-Time-Highs in der HelloFresh-Aktien verführen einige Anleger dazu, die aufgelaufenen Gewinne in dem Call-Optionsschein mitzunehmen. Die HelloFresh-Aktie stieg im frühen Handel bis auf 62,15 Euro. Aktuell notiert sie bei 61,30 Euro.



2. Knock-out-Call auf Gazprom (WKN LS6XP9)

Bei den Knock-out-Produkten steigen die Stuttgarter Derivateanleger heute in einen Knock-out-Call auf den russischen Erdgasförderer Gazprom ein. Der Basispreis und die Knock-out-Barriere betragen gegenwärtig 2,88 Euro. Die Aktie notiert mit 4,33 Euro beinahe unverändert.



3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Auf den bei Anlegern beliebten Call-Optionsschein auf Amazon überwiegen die eingehenden Kauforders. Gestern verhängte die französische Datenschutzbehörde eine Strafe von 35 Millionen Euro gegen Amazon, wegen des unerlaubten setzen von Tracking-Cookies. Die Amazon-Aktie notiert mit 2.544,50 Euro um 0,65% leichter.



EUWAX



