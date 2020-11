Die meistgehandelten Derivate v. 11.11.20

1. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Bei den Optionsscheinen ist heute unter den Stuttgarter Anlegern Amazon der beliebteste Basiswert. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call statt. Unser Händler verzeichnet in dem Schein überwiegend Kauforders. Für die Amazon-Aktie geht es 1,8% auf 2.605 Euro aufwärts.



2. Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Für den seit Tagen beliebten Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index wurden heute an der Euwax bisher mehr Kauforders ausgeführt. Für den Index selbst geht es um 2,69% auf 100,50 Punkte abwärts. Größter Verlierer im Index ist heute die Aktie von BYD mit Abgaben von knapp 7%.



3. Call auf Lufthansa (WKN DFC1W3)

Zudem wird heute von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Knock-out-Call auf die Lufthansa überwiegend gekauft. Der Basispreis beträgt gegenwärtig 6,33 Euro mit einer Stopp-loss-Barriere von 6,66 Euro. Die Lufthansa-Aktie stoppt vorerst ihren Höhenflug der letzten Tage und bewegt sich bei 9,40 Euro kaum von der Stelle.



