Die meistgehandelten Derivate v. 11.10.21

1. Call-Optionsschein auf Abbott Laboratories

Auf den amerikanischen Pharmakonzern Abbott Laboratories werden in Stuttgart einige Calls sehr rege gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein statt, der überwiegend gekauft wird. Abbott Laboratories wird am 20. Oktober seine Quartalszahlen fürs vergangene Quartal veröffentlichen. Die Aktie gibt 0,5% auf 102,70 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf Nike

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten finden zu Wochenbeginn in einem Call-Optionsschein auf Nike statt. Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen den Call auf den amerikanischen Sportartikelausrüster fast ausschließlich. Die Nike-Aktie notiert bei 131,36 Euro geringfügig im positiven Terrain.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Baidu.com

Ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf Baidu.com verkaufen die Derivateanleger an der Euwax hingegen. Die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers legt am Montag um 3,7% auf 144,40 Euro zu.