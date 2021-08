Die meistgehandelten Derivate v. 11.08.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Orsted (WKN MA04K8)

Wie bereits zu Wochenbeginn wird ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf Orsted an der Euwax sehr häufig gehandelt. Im bisherigen Handelsverlauf liegen unserem Händler überwiegend Verkaufsorders zur Ausführung vor. Morgen wird der Weltmarktführer bei der Erzeugung von Offshore-Windenergie seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 vorlegen. Bis zum Mittag gibt die Aktie 1,3% auf 131,80 Euro ab.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Ebenfalls hauptsächlich verkauft wird von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Dieser verliert zur Wochenmitte 1% auf 121,53 Punkte. Größter Verlierer im Index ist heute die Jinkosolar-Aktie mit einem Minus von fast 3%.



3. Knock-out-Call auf Telefonica (WKN MC743K)

Zu guter Letzt gehen auch in einem Knock-out-Call auf den spanischen Telekommunikationskonzern Telefonica fast ausschließlich Verkaufsorders ein. Der Konzern konnte im vergangenen Quartal durch Sondereffekte einen Rekordgewinn von 7,743 Milliarden Euro verzeichnen. Mit 4,21 Euro notiert die Telefonica-Aktie heute geringfügig im positiven Bereich.

