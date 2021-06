Die meistgehandelten Derivate v. 11.06.21

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Mit bereits über 400 Preisfeststellungen liegt ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom an der Euwax unangefochten auf dem Spitzenplatz. Unser zuständiger Händler erhält fast ausschließlich Kauforders in dem Call-Optionsschein. Die Aktie der Deutschen Telekom erreichte mit 17,74 Euro ein neues 3-Jahreshoch.



2. Call-Optionsschein auf D.R. Horton (WKN MA6FU6)

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Hausbauer D.R. Horton steigen die Anleger ein. D.R. Horton verkaufte im letzten Quartal 19.701 Häuser. Im Vergleich zum Vorjahresquartal bedeutet dies eine Steigerung von 36%. Die Aktie legt 1,37% auf 72,52 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf Aixtron (WKN JJ4CLR)

Bei den Knock-out-Produkten wird in Stuttgart ein Call auf Aixtron am häufigsten gehandelt. Aixtron hob im Laufe der Woche seine Jahresprognose an. Die Aktie legt weiterhin zu und erreichte mit 22,72 Euro im frühen Handel ein neues 5-Jahreshoch.