Die meistgehandelten Derivate v. 11.05.22

1. Call-Optionsschein auf K+S

Nach der heutigen Veröfftentlichung der Quartalszahlen verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Düngemittelproduzenten K+S. Mit einem Umsatzanstieg von 65% auf 1,2 Milliarden Euro und einem Anstieg des EBITDA von 126 Millionen Euro auf 524 Millionen Euro ist K+S ins erste Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal gestartet. Für das Gesamtjahr erwartet K+S eine EBITDA zwischen 2,3 und 2,6 Milliarden Euro. Die K+S-Aktie verliert in einem positiven Marktumfeld jedoch über 4% auf 28,50 Euro.



2. Discount-Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden zur Wochenmitte in einem Discount-Put-Optionsschein auf den Nasdaq 100 statt. Der Derivatehändler an der Euwax erhält fast ausschließlich Kauforders in den Discount-Put. Seit Jahresanfang haben die amerikanischen High-Tech-Werte bereits über 23% nachgegeben.

3. Call-Optionsschein auf Shell

Seit gestern steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Zu Wochenbeginn hatten die Analysten von Goldman Sachs in einer Branchenstudie die Shell-Aktie weiterhin zum Kauf empfohlen. Für die Shell-Aktie geht es über 2% auf 26,60 Euro aufwärts.