Die meistgehandelten Derivate v. 11.05.21

1. Call-Optionsschein auf Intel (WKN MA3484)

Auf den Halbleiterhersteller Intel verkaufen die Anleger einen Call-Optionsschein. Intel investiert gegenwärtig massiv in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Anfang des Monats verkündete Intel eine Investition in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar im US-Bundesstaat New Mexico. Am Donnerstag findet die Hauptversammlung von Intel statt. Die Aktie gibt 1,52% auf 45,49 Euro nach.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf E-Mobilität Wasserstoff Index (WKN MC2G7Q)

Aus einem Faktor-1x-Long-Zertifikat auf den E-Mobilität Wasserstoff Index (WKN SLA8F8) steigen die Anlegern überwiegend aus. Für den Index geht es 4,57% auf 360,57 Euro bergab. Die gegenwärtig am stärksten gewichtete Aktie im E-Mobilität Wasserstoff Index ist ITM Power.



3. Call-Optionsschein auf SAP (WKN HR4KRV)

Ein Call-Optionsschein auf SAP wird von den Anlegern fast ausschließlich verkauft. Morgen hält SAP seine virtuelle Hauptversammlung ab. Die Aktionäre stimmen über einen Dividendenvorschlag in Höhe von 1,85 Euro ab. Für die Aktie geht es 2,20% auf 112,46 Euro abwärts.