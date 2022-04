Die meistgehandelten Derivate v. 11.04.22

1. Call-Optionsschein auf RWE

Zum Wochenauftakt kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Essener Energiekonzern RWE. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet RWE ein bereinigtes Konzern-EBITDA zwischen 3,6 und 4 Milliarden Euro. Allein der Offshore-Windbereich soll 1,35 bis 1,6 Milliarden Euro dazu beitragen, der Bereich Kohle- und Kernenergie noch zwischen 650 und 750 Millionen Euro. Heute notiert die RWE-Aktie mit 41,37 Euro nahezu unverändert.



2. Call-Optionsschein auf K+S

Auf den Düngemittelproduzenten K+S verkaufen die Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Wie bereits am Freitag nehmen die Anleger offensichtlich die aufgelaufenen Kursgewinne in dem Call mit. Die Analysten von JP Morgan stuften K+S in der letzten Handelswoche von „Underweight“ auf „Overweight“ um zwei Stufen herauf. Auch das Kursziel wurde von 12,50 Euro auf 44,50 Euro nach oben gesetzt. Am Vormittag erreichte die K+S-Aktie mit 33,04 Euro ein neues Mehrjahreshoch.

3. Call-Optionsschein auf Apple

In einen Call-Optionsschein auf den Smartphonepionier Apple steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Auch in der vorherigen Handelswoche wurde der Call fast ausschließlich gekaut. Apple wird am 28. April seine Quartalszahlen vorlegen. Heute geht es für die Aktie 1,2% auf 154,20 Euro abwärts.