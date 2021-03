Die meistgehandelten Derivate v. 11.03.21

1. Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)​

Die Derivateanleger in Stuttgart scheinen Marathon-Fans zu sein – jedenfalls beweisen sie bei einem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 gehörig Ausdauer und kaufen ihn weiterhin. Der Index selbst zeigt sich heute energiegeladen und klettert um 4,7%. Stärkster Wert ist Xinyi Solar mit einem Plus von mehr als 8%.



2. Call auf Bayer (WKN MA47JK)

Nicht nur die Bayer-Aktie wird in Stuttgart rege gehandelt, auch ein Call-Optionsschein auf den DAX-Konzern zählt zu den meistgehandelten verbrieften Derivaten. Dabei zeigt sich ein ausgeglichenes Bild von Käufern und Verkäufern. Am Morgen hatte die UBS Bayer nach dem gestrigen Kapitalmarkttag weiter zum Kauf empfohlen.



3. Call auf Enphase Energy (WKN MA4JAA)

Erneut steht an der Euwax ein Call-Optionsschein auf Enphase Energy im Fokus der Anleger, die diesen weiter kaufen. Zwar büßte die Aktie des US-Energietechnologieunternehmens auf Monatssicht rund 22% ein – auf Jahressicht beträgt das Plus aber ganze 256%.